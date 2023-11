Ação conjunta da Polícia Civil e Brigada Militar resgata adolescente sequestrado em Caxias do Sul

Um suspeito foi preso

Na manhã de quinta-feira (9/11), por volta das 6h40min, um adolescente de 14 anos foi arrebatado enquanto se deslocava de ônibus para a escola, no bairro São Cristóvão, em Caxias do Sul. O ônibus teria sido interceptado por um carro, de onde desceram dois homens, que renderam o motorista e arrebataram a vítima.













Em diligências, verificou-se que um veículo com as características do utilizado no fato teria transitado em alta velocidade na região de Vila Oliva. Com auxílio de imagens de câmeras de segurança e demais diligências investigativas, o veículo suspeito foi identificado, bem como seu proprietário.

O carro foi localizado e o suspeito, proprietário do veículo, confessou participação no crime e indicou o local do cativeiro da vítima, bem como se verificou que as placas utilizadas pelo veículo eram falsas.

O cativeiro foi identificado no início da noite de quinta-feira em ação conjunta da Polícia Civil e Brigada Militar, em uma residência abandonada, e o adolescente foi liberado. Segundo relato inicial, dois criminosos armados estariam de guarda no local e fugiram com a aproximação da polícia.

O pai da vítima, antes de sua libertação, recebeu uma ligação telefônica, de número desconhecido, em que o criminoso exigiu a quantia de R$ 100 mil para liberar o adolescente. Equipes da polícia permaneceram junto à família durante todo o tempo.

Um suspeito foi preso e conduzido à delegacia. A Polícia Civil trabalha para identificação de demais suspeitos.

FONTE: Polícia Civil do Rs.