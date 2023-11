Auxílio-refeição no Executivo e reajuste do piso regional estão na pauta do plenário de terça-feira

O plenário do Parlamento gaúcho tem 14 proposições para serem deliberadas na sessão desta terça-feira (14). Entre elas, cinco do Poder Executivo que trancam a pauta de votações, incluindo a que institui o auxílio-refeição para os servidores daquele poder. Também está na Ordem do Dia da sessão o projeto que trata do reajuste do piso regional.

Ainda há matérias que tratam de mudanças no Sistema Estadual Unificado de Apoio e Fomento às Atividades Culturais, alterações na estrutura administrativa do governo do Estado e da instituição de taxas decorrentes do exercício regular do poder de polícia sobre as faixas de domínio e áreas adjacentes das rodovias estaduais e federais delegadas ao Estado. Completam a pauta propostas do Ministério Público, da Defensoria Pública e de origem parlamentar.