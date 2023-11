CURSO DE NUTRIÇÃO DESENVOLVE NOVA ATIVIDADE DE EXTENSÃO

Com o desenvolvimento de receitas saudáveis, baseadas no Guia Alimentar para a População Brasileira, o Curso de Nutrição da URI proporcionou mais uma experiência prática, como atividade de extensão, desta vez desenvolvida com os alunos do Curso Técnico em Enfermagem (turma 1EA) da Escola Básica da Universidade.

A iniciativa foi desenvolvida na terça-feira, 7, no Laboratório de Técnica Dietética do URICEPP (Centro de Estágios e Práticas Profissionais) e fez parte da disciplina de Anatomia, ministrada pela professora Magali Adam. A ação contou com a participação dos alunos da disciplina de Nutrição Humana, ministrada pela professora Roseana Baggio Spínelli.

As receitas saudáveis foram sugeridas pelos alunos do Técnico em Enfermagem e oito delas foram selecionadas para elaboração de diferentes pratos. Depois de prontos, eles explicaram as razões de serem considerados saudáveis, indicando os tipos de nutrientes que faziam parte deles.





Equipe do Curso de Nutrição participou da iniciativa.





A atividade extensionista contou com a presença da Coordenadora do Curso Técnico, professora Cristina de Marco Severo, e o professor de Português, Taylor Molossi.

Na iniciativa, considerada muito produtiva, foram desenvolvidas receitas de salada de repolho; bolo de bananas com aveia; smoothie de morango; panquecas com massa de couve e de aveia; torta de frango; lasanha de berinjela e torta de legumes.