Primeira Edição do Projeto Domingo no Parque atrai mais de 500 pessoas ao Parque Municipal das Águas

Um dia de alegria e diversão para todas as idades





O lindo dia ensolarado e quente propiciou que centenas de pessoas – de crianças a idosos – se deslocassem até o Parque Municipal das Águas para participar da primeira edição do Domingo no Parque. O evento, promovido pela Prefeitura de Getúlio Vargas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, foi um verdadeiro sucesso e um exemplo de como a comunidade deve se unir para aproveitar os espaços públicos da cidade.

Por todos os lados, era possível ver rostos felizes, famílias inteiras reunidas, crianças brincando e se divertindo. Alguns passaram o dia inteiro no local: chegaram de manhã cedo, fizeram o seu churrasco ou saborearam o seu piquenique, jogaram bola e aproveitaram o dia. Havia pessoas apreciando o dia perto do lago, na pracinha de brinquedos, nas mesas espalhadas pelo parque próximas das churrasqueiras e muitos levaram suas cadeiras para perto do palco para curtir o show da Banda Vitrola Rock. Como o calor era intenso, os locais escolhidos eram embaixo das árvores, para aproveitar a sombra. As crianças ainda puderam fazer pinturinha de rosto, colorir o cabelo, se divertir nos brinquedos infláveis e brincar com a Palhaça Bem Bolada. Foi, sem dúvida, um alegre e espetacular Domingo no Parque para ninguém botar defeito.

OBJETIVOS DO PROJETO

Para marcar o início do evento, o vice-prefeito de Getúlio Vargas, Elgido Pasa, deu as boas-vindas e falou dos objetivos que levaram a Administração Municipal a implantar este Projeto Domingo no Parque. “A intenção é trazer diversão e alegria à toda a população, incentivar os músicos locais, por meio de shows em cada nova edição, e promover uma melhor qualidade de vida para todos os munícipes”, assegurou Pasa.

ATRAÇÕES ALÉM DA DIVERSÃO

No local, além da natureza exuberante, havia Praça de Alimentação com Food Trucks, e um espaço para a Associação dos Cervejeiros Artesanais de Getúlio Vargas oferecer o melhor das suas cervejas artesanais.

PRÓXIMA EDIÇÃO DO DOMINGO NO PARQUE

O próximo Domingo no Parque acontecerá no dia 25 de novembro. Não perca essa oportunidade! Venha para o Parque Municipal das Águas e passe um alegre e divertido Domingo no Parque! Junte-se a nós para um dia cheio de alegria, música, comida e diversão para toda a família!