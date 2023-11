Semana de Rally: municípios do Alto Uruguai gaúcho se preparam para sediar etapa conjunta do Brasileiro e Gaúcho

Edição deste ano marca o retorno de Severiano de Almeida ao calendário nacional do Rally. Prova passará também por Três Arroios e Mariano Moro





Semana de rally! Nestes dias 17 e 18 acontece o Rally Nova Itália 2023, realizado pelo Automóvel Clube de Severiano de Almeida (Acsa). O evento marca a volta de Severiano de Almeida ao calendário nacional do esporte, sediando as etapas dos campeonatos Brasileiro e Gaúcho de Rally de Velocidade.

Segundo Evandro Carbonera, coordenador do Rally Nova Itália, a prova tem o grid com maior número de carros de tração 4x4 entre as etapas do Brasileiro deste ano. “Estamos organizando uma grande prova, tanto para o público quanto para os competidores, será um dia cheio de velocidade e emoções”, afirmou Carbonera.

O Rally Nova Itália já é tradicional no calendário gaúcho e o retorno ao cenário nacional certifica ainda mais a posição do município como polo do esporte. “É importante para a nossa cidade, é importante para nosso clube e certamente para toda região”, destacou o coordenador.

A prova deste ano contará com novidades, sendo uma das especiais trecho inédito na competição, além de outra especial que vai relembrar os velhos tempos, passando por um dos trechos em que foi disputado o Campeonato Brasileiro no ano de 2008.

“Teremos especiais totalmente novas e algumas com trechos já feitos a alguns anos, mesclando trechos novos. Passará pelo centro das cidades de Severiano e Três Arroios, além do interior destes e também do município de Mariano Moro. Será um grande desafio a todos os competidores”, completou Carbonera.

O Rally

O Rally Nova Itália abre sua programação na sexta-feira, dia 17, com a chegada das equipes, montagem dos boxes e reconhecimento das especiais pelos competidores. À noite, a partir das 20h, tem a street stage em um trecho no centro da cidade de Severiano de Almeida.

No sábado, dia 18, serão oito especiais, seis delas em estradas de terra que englobará também os municípios de Três Arroios e Mariano Moro. A partir das 17h, tem as duas especiais que largam no centro de Severiano de Almeida e logo em seguida a premiação dos vencedores da etapa, com show da Banda Triou.

Serviço do Rally Nova Itália 2023

O que: sexta etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade, 7ª e 8ª etapas do Campeonato Gaúcho de Rally de Velocidade

Onde: Severiano de Almeida/RS

Quando: dias 17 e 18 de novembro

Programação

Sexta-feira, dia 17

08:00 - Abertura da Secretaria de Prova - Parque de Apoio

- Abertura do parque de Serviços

- Abertura da Sala de Imprensa

08:00 - Início do reconhecimento das especiais

09:00 - Abertura da Vistoria Técnica (Todas as Categorias) - Mecânica MN

18:00 - Encerramento da Vistoria Técnica - Mecânica MN

- Fim do reconhecimento das especiais

20:00 - Street Stage Pro Tune (centro de Severiano de Almeida)

Sábado, dia 18

07:41 - Largada da SS Três Arroios 1

08:24 - Largada da SS Mariano Moro 1

10:12 - Largada da SS Três Arroios 2

10:55 - Largada da SS Mariano Moro 2

14:03 - Largada da SS Severiano de Almeida 1

15:06 - Largada da SS Severiano de Almeida 2

16:49 - Largada da SS Severiano de Almeida 3

17:27 - Largada da SS Lussani Multimarcas 1 (centro de Severiano de Almeida)

18:10 - Largada da SS Lussani Multimarcas 2 (centro de Severiano de Almeida)

19:00 - Show com banda Triou

19:30 - Cerimônia de Premiação - Praça 12 de Abril