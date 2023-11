URI Erechim - Abertas as inscrições para o Vestibular de Verão 2ª edição

Os estudantes que desejarem ingressar na URI a partir do ano que vem, têm uma nova oportunidade. Será por meio do Vestibular de Verão 2ª edição, cujas inscrições abrem nesta segunda-feira, 13.









O ingresso complementar se dará por meio de uma prova de redação online, com custo de R$ 30,00, ou pela nota do ENEM, com custo de R$ 15,00.

A exemplo de anos anteriores, as inscrições serão realizadas durante a semana, com provas online sempre às segundas-feiras, a partir do dia 20 de novembro. No entanto, essa modalidade de seleção irá prosseguir até o dia 26 de fevereiro de 2024, ampliando, assim, as oportunidades para ingressar nos cursos superiores da URI.

A Universidade informa, ainda, que existem outras modalidades de ingresso na Instituição, como transferência, reingresso e ingresso para portador de diploma.