URI Erechim - Projeto integraddo Curso de Direito é apresentado à Corregedoria do Estado

O Curso de Direito da URI Erechim realizou, no dia 27 de outubro, uma reunião conjunta, de forma remota, promovida pelo Registrador Designado do Registro de Imóveis de Erechim, Erik Esswein Muller, também Registrador/Tabelião dos Registros Públicos de Aratiba.

Participaram do encontro os membros da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul; o Diretor Acadêmico, Adilson Luís Stankiewicz; a Orientadora do Projeto Integrador V (PI V) sobre a Regularização Fundiária Urbana (REURB), Simone Gasperin de Albuquerque; o acadêmico da turma 2021/2, membro do PI V, Diego Pereira Barreto; Alessandra Biasus, representando a Coordenação do Curso; e a Secretária Adjunta do Planejamento do Município de Erechim, Aline Taise Prichua. A Corregedoria do TJ foi representada pelo juiz-corregedor, Felipe Só dos Santos Lumertz; e os Coordenadores de Correição, Daniélle Dornelles, Sander Cassepp Fonseca e José Augusto Trombini.

O objetivo da reunião foi apresentar o projeto sobre regularização fundiária que está sendo desenvolvido pelos alunos da turma 2021/2: Dalibar Sartori, Danieli de Borba Damo, Diego Pereira Barreto, Eduarda Dubal Munari, Eduardo de Quadros, Janaína Conte Fortuna e Jucilene Morais Pereira.

Erik Muller, que presidiu a reunião, destacou que esta aproximação entre registro, universidade, município e corregedoria, era o objetivo principal do encontro. Pontuou que o Tribunal de Justiça do RS apresenta uma trajetória importante e significativa desde a implantação do “More Legal” (regularização de áreas irregulares) no início dos anos 90. Segundo ele, “Ferramentas não faltam, é necessário apenas termos iniciativa”.